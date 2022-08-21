В Україні оновили сигнали повітряної та інших тривог

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда.

Через загострення ядерного шантажу РФ запроваджено кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Сигнал хімічної небезпеки відтепер схожий на звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін на сполох.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Після даного оповіщення необхідно включити місцеве радіо або телебачення і очікувати подальшу інформацію. У відомстві зазначили, що в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, "дуже важливого для всіх нас і для нашої держави". За його словами, Росія може постаратися зробити наступного тижня щось особливо жорстоке.

В МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності.