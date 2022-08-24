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На Донеччині 16-річний юнак здавав ворогу позиції ЗСУ

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Донеччині 16-річний юнак здавав ворогу позиції ЗСУ
Фото: ОГПУ

На Донеччині затримано юнака, що передавав дані про ЗСУ ворогу.

Про це повідомили на сторінці Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, співпрацював з представниками держави-агресора. Він передавав ворогу через месенджер графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів Збройних Сил України в Бахмуті та Бахмутському районі.

Неповнолітньому мешканцю Бахмута повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, що мешканцю Миколаївської області повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

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