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У Києві створили найбільший паперовий прапор України

Подію зафіксував Національний реєстр рекордів.

У Києві створили найбільший паперовий прапор України
Фото: скріншот відео

У Києві створили найбільший паперовий прапор України в історії.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Над стягом працював Київський поліграфічний комплекс PULP MILL PRINT. Подію зафіксував Національний реєстр рекордів України.

За інформацією СтратКому, площа прапора становить 111 квадратних метрів.

Нагадаємо, у червні на Дніпропетровщині встановили національний рекорд правоохоронці разом із дітьми. Одночасно 174 дитини намалювали найбільшу кількість мап України. Всі намальовані мапи з`єдналися в одну велику країну - Україну.

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