Україна відзначає День Державного Прапора

Сьогодні українці відзначають День Державного Прапора. Свято відзначається щорічно 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.

Раніше День державного прапора святкували тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над київською мерією. На загальнодержавному рівні свято встановлено указом президента України Леоніда Кучми № 987/2004 “Про День Державного Прапора України” від 22 серпня 2004 року. У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Серед прапорів Київської Русі переважав червоний колір – найбільш зручний для сигналізації під час бою. Однак національний (державний) прапор у його сучасному розумінні, можна вважати, з’явився під час існування козацької держави. Найвідоміший із гетьманських прапорів пов’язують з ім’ям Богдана Хмельницького (він був білого кольору). Поєднання синього і жовтого кольорів на національному прапорі можна спостерігати з середини ХІХ ст.

У час “весни народів” 1848 року Головна руська рада проголосила загальноукраїнським гербом старовинний герб князів Романовичів. Львівські землі та Руське воєводство зображали золотого лева, що спирається на скелю, на блакитному тлі. Водночас згідно з геральдичними звичаями усталилися поєднання жовтої та синьої смуг на прямокутному полотнищі.

Утвердження ж синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української Народної Республіки (УНР). Потім в історії України був період червоного радянського, а за синьо-жовтий саджали до в’язниць.

У новітні часи національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року. У Києві прапор було піднято над міською мерією пізніше – 24 липня 1990 року.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту.

Після початку російського вторгнення синьо-жовтий прапор став символом боротьби та спротиву загарбникам.

Нагадаємо, влада Києва закликала мешканців столиці цього тижня бути особливо пильними у святкові дні: безумовно дотримуватися заходів безпеки і за сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття.