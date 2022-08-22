У Софійському соборі 24 серпня відбудеться молитва за Україну за участю Зеленського

"Батьківщину-Мати" та інші пам'ятники підсвітять у кольори держпрапора.

На День незалежності монумент "Батьківщина-Мати" в Печерському районі Києва та інші знакові пам'ятники будуть підсвічені в кольори державного прапора, а в заповіднику "Софія Київська" цього дня відбудеться святкова молитва за участю представників церков і президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з розпорядженням уряду №737 від 19 квітня, яким затверджено план заходів щодо підготовки 31-ї річниці Незалежності України, органам влади доручено забезпечити 23 серпня у Києві та інших населених пунктах, а також у закордонних дипломатичних установах України та у військових частинах офіційної церемонії урочистого підняття державного прапора.

Окрім того, цього дня відбудеться онлайн-саміт Міжнародної Кримської платформи.

24 серпня доручено забезпечити проведення з нагоди Дня Незалежності України на національному рівні урочистостей за участю президента, керівників органів державної влади, представників органів місцевого самоврядування, громадськості, науковців, творчої інтелігенції, представників іноземних держав і дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, духовенства. Заплановано хвилину мовчання та виконання державного гімну України з трансляцією на теле- та радіоканалах.

Нагадаємо, сили оборони готові до можливої активізації російських військ на День Незалежності України, 24 серпня.

Раніше Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави. За його словами, Росія може постаратися зробити щось особливо жорстоке саме в ці дні.

В МВС закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності.