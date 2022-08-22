Сили оборони готові до можливої активізації ворога на День Незалежності, - Гуменюк

Сили оборони готові до можливої активізації російських військ на День Незалежності України, 24 серпня.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

Вона зазначила, що окупанти можуть посилити ракетні удари по всій території України.

"Ми усвідомлюємо, що може бути у ворога тяжіння до таких сакральних дат (24 серпня). Саме цим можуть бути спровоковані ракетні атаки, активізація на фронті певних груп і формувань. Ми свідомо готові до цього", - сказала Гуменюк.

Вона закликала мирне населення не піддаватися паніці, але й не нехтувати сигналами тривоги.

"Ми просимо мирне населення це врахувати (можливість активізації ворога)… Ми просимо пам’ятати не лише тилові, а й глибші регіони, що, наприклад, ракети «Калібр» здатні вражати всю територію України. Тому не слід нехтувати сигналами повітряних тривог", - наголосила речниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, дуже важливого для всіх нас і для нашої держави. За його словами, Росія може постаратися зробити наступного тижня щось особливо жорстоке.

В МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість транспортно-пускових контейнерів з зенітними керованими ракетами до С-300.