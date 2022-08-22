Голова Нікопольської РВА повідомив про провокацію ворога: мешканців просять залишити вулиці

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив про здійснення російською армією провокації на березі Каховського водосховища з боку окупованого Енергодара.

Окупанти вчинили її на протилежному березі водосховища, написав він у Телеграм.

"За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей", – написав він.

Євтушенко уточнив, що попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.

Що саме вчинили окупанти – він не уточнив.

Сьогодні вранці росіяни обстріляли територію Запорізької ТЕС в Енергодарі. З'явилася інформація про загиблого та декількох потерпілих. Наразі її перевіряють.