Голова Нікопольської РВА повідомив про провокацію ворога: мешканців просять залишити вулиці

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив про здійснення російською армією провокації на березі Каховського водосховища з боку окупованого Енергодара.
Окупанти вчинили її на протилежному березі водосховища, написав він у Телеграм.
"За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей", – написав він.
Євтушенко уточнив, що попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.
Що саме вчинили окупанти – він не уточнив.
Сьогодні вранці росіяни обстріляли територію Запорізької ТЕС в Енергодарі. З'явилася інформація про загиблого та декількох потерпілих. Наразі її перевіряють.