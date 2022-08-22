Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Голова Нікопольської РВА повідомив про провокацію ворога: мешканців просять залишити вулиці

Попередження стосується населених пунктів на березі Каховського водосховища.

Голова Нікопольської РВА повідомив про провокацію ворога: мешканців просять залишити вулиці
Євген Євтушенко (ілюстративне фото)
Фото: Євген Євтушенко фейсбук

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив про здійснення російською армією провокації на березі Каховського водосховища з боку окупованого Енергодара.

Окупанти вчинили її на протилежному березі водосховища, написав він у Телеграм.

"За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей", – написав він.

Євтушенко уточнив, що попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.

Що саме вчинили окупанти – він не уточнив.

Сьогодні вранці росіяни обстріляли територію Запорізької ТЕС в Енергодарі. З'явилася інформація про загиблого та декількох потерпілих. Наразі її перевіряють.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також