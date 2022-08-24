​Росіяни намагалися взяти Піски та Невельське, а їхня авіація спробувала знищити важливі обʼєкти в Соледарі та Бахмуті

День Незалежності видався "багатим" на повітряні тривоги, зауважили в Генштабі ЗСУ.

На Авдіївському напрямку росіяни наступальними та штурмовими діями вкотре намагалися встановити контроль над Пісками та Невельським. Але зазнали втрат і відійшли.

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

На цьому ж керунку рашисти задіяли ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів неподалік Авдіївки, Олександрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки і Невельського. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Марʼїнка, Олександропіль та Водяне.

На Бахмутському напрямку окупанти ударами авіації намагалися зруйнувати важливі обʼєкти в районах міст Соледар та Бахмут. Також під обстріли зі ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка.

Росіяни спробували покращити своє тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Але отримали відсіч і відійшли.

У командуванні зауважили - нині день видався "багатим" на повітряні тривоги. Російські загарбники завдають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України.

Станом на 18.00 24 серпня ситуація на інших напрямках фронту така:

на Волинському , Поліському та Сіверському обстановка - без суттєвих змін. На Сіверському рашисти обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Товстодубове, Шевченкове та Запсілля Сумської області.

, та обстановка - без суттєвих змін. На Сіверському рашисти обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Товстодубове, Шевченкове та Запсілля Сумської області. на Харківському під обстріли зі ствольної та реактивної артилерії росіян потрапили райони Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще 20 населених пунктів. Росія задіяла авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного і Одноробівки.

під обстріли зі ствольної та реактивної артилерії росіян потрапили райони Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще 20 населених пунктів. Росія задіяла авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного і Одноробівки. на Слов’янському вогнем ствольної та реактивної артилерії противник накрив райони Словʼянська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дібрівного. Здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Нової Дмитрівки.

вогнем ствольної та реактивної артилерії противник накрив райони Словʼянська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дібрівного. Здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Нової Дмитрівки. на Краматорському було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Дарʼївки та Верхньокам’янського.

було зафіксовано ворожі артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Дарʼївки та Верхньокам’янського. на Новопавлівському удари авіації РФ зафіксували неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського. Тим часом Сили оборони України відбили наступ окупантів у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

удари авіації РФ зафіксували неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського. Тим часом Сили оборони України відбили наступ окупантів у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка. на Запорізькому рашисти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще 15 населених пунктів. Під ворожі авіаудари потрапили території біля Новосілки, Полтавки, Новополя і Дорожнянки.

рашисти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще 15 населених пунктів. Під ворожі авіаудари потрапили території біля Новосілки, Полтавки, Новополя і Дорожнянки. на Південнобузькому росіяни, щоб стримати українські війська, обстрілювали з наявних засобів вогневого ураження територію по лінії зіткнення. Задіяли також авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця. Загарбники здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Миколаївки. Але українські бійці завдали ворогу втрат і відкинули назад.

росіяни, щоб стримати українські війська, обстрілювали з наявних засобів вогневого ураження територію по лінії зіткнення. Задіяли також авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця. Загарбники здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Миколаївки. Але українські бійці завдали ворогу втрат і відкинули назад. корабельне угруповання РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря та уражати військові об’єкти й елементи інфраструктури в глибині території України.

Нагадаємо, нині Росія вдарила ракетами по Хмельниччині. Тим часом українські військові в чергове обстріляли міст через Каховську ГЕС у Херсонській області.