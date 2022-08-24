У Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічних ракетних обстрілів, через які було пошкоджено вісім багатоквартирних будинків.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

У будинках - вибиті вікна, зруйновані віконні рами у квартирах і на сходових клітках.

Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

"Протягом дня співробітники запорізьких комунальних служб, керуючих компаній та районної адміністрації усували наслідки ворожої атаки. Зокрема, вони провели обстеження будинків, встановили пошкодження та визначили потреби в будівельних матеріалах. Наразі більша частина робіт вже виконана", - зазначив Куртєв.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня російські окупанти випустили дев'ять ракет по інфраструктурних об’єктах Запоріжжя. На щастя, люди не постраждали.

Нині через російські обстріли спалахнула пожежа біля Миколаєва.