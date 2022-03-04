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Формула-1 розірвала контракт на проведення гонок у Росії

Етап планували проводити під Санкт-Петербургом на трасі "Игора Драйв" з 2023 по 2025 рік.

Фото: autosport.com
У Формулі-1 розірвали чинний до 2025 року контракт на проведення Гран-прі Росії.

"Формула-1 підтверджує, що угоду з промоутером Гран-прі Росії розірвано. Тож Росія не прийматиме гонки в майбутньому", - сказано в офіційній заяві американських власників Формули-1 з Liberty Media.

Раніше Міжнародна автофедерація скасувала проведення вересневого етапу Ф1 у Сочі.

Тепер анульовано й угоду в цілому, згідно з якою етап планували проводити під Санкт-Петербургом на трасі "Игора Драйв" з 2023 по 2025 рік.

Григорій МухінГригорій Мухін
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