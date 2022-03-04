Формула-1 розірвала контракт на проведення гонок у Росії

Етап планували проводити під Санкт-Петербургом на трасі "Игора Драйв" з 2023 по 2025 рік.

Фото: autosport.com

"Формула-1 підтверджує, що угоду з промоутером Гран-прі Росії розірвано. Тож Росія не прийматиме гонки в майбутньому", - сказано в офіційній заяві американських власників Формули-1 з Liberty Media.

📰 News from Formula 1:



'Formula 1 can confirm it has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoter meaning Russia will not have a race in the future'



Story to follow. — The Race (@wearetherace) March 3, 2022

Раніше Міжнародна автофедерація скасувала проведення вересневого етапу Ф1 у Сочі.

Тепер анульовано й угоду в цілому, згідно з якою етап планували проводити під Санкт-Петербургом на трасі "Игора Драйв" з 2023 по 2025 рік.