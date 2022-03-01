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Футбольний тренер Юрій Вернидуб пішов до ЗСУ

"У мене просто немає слів. Путін — це скотина, виродок та вампір у одному флаконі. Правильно кажуть: Путін, пішов ти на хуй!"

Футбольний тренер Юрій Вернидуб пішов до ЗСУ
Юрий Вернидуб
Фото: ФК "Заря"

Футбольний тренер Юрій Вернидуб пішов до лав ЗСУ. Про це повідомляє видання football.ua

"Я не у теробороні, а вступив до ЗСУ. Поки що нас формують в артбригаду. Коли поїдемо – не знаю. Може, вже сьогодні чи завтра. Куди – теж невідомо. Я в строю і готовий захищати Україну", - розповів Вернидуб.

Він також додав, що у футбольному клубі "Шериф" поки що не знають про його рішення. Але сподівається на розуміння керівництва. 

"У мене просто немає слів. Путін — це скотина, виродок та вампір у одному флаконі. Правильно кажуть: Путін, пішов ти на хуй!"

Нагадаємо, що у Лісабоні під час матчу "Бенфіка" - "Віторія Гімараєш" фани вітали українського футболіста Романа Яремчука стоячи з українськими прапорами. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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