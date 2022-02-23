Фото: EPA/UPG Бенуа Пер

У матчі 1/16 фіналу турніру серії ATP 500 в Акапулько друга ракетка світу Данило Медведєв у двох сетах обіграв француза Бенуа Пера (№52 АТР) – 6:3, 6:4.

Ключовий момент усього матчу стався у другому сеті, у дев'ятому геймі, на подачі росіянина. Черговою невимушеною помилкою Пер не лише довів рахунок до 15:40, а й виснажив свої нерви. Спересердя він надірвав свою футболку, а тоді вирішив, що не варто грати в такому вигляді з без п'яти хвилин лідером світового посіву – і розірвав амуніцію, чим викликав чималий захват у фанів, особливо жіночої статі.

La impotencia y el calor se apoderaron de Paire en Acapulco 😅🌴.



Sigue la transmisión a través de ESPN#AMT2022 #NewBeginnings pic.twitter.com/WeFFbHtSzs — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 23, 2022

За право вийти до чвертьфіналу Медведєв побореться з іспанцем Пабло Андухаром.