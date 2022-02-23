Фото: EPA/UPG Душан Влахович

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" зіграв на виїзді внічию з чинним переможцем Ліги Європи "Вільярреалом" – 1:1.

Відкрив рахунок у матчі на "Естадіо-де-ла-Кераміка" Душан Влахович. Для цього 22-річному сербу знадобилося лише 33 секунди.

Отже, Влахович, для якого цей матч став дебютним у ЛЧ, мало не побив рекорд турніру Євгена Коноплянки – гол серба став другим у списку найшвидших у Лізі чемпіонів для дебютантів.

Jugadores que necesitaron menos tiempo para marcar en su debut en Champions League #UCL



[19 seg.] Konoplyanka* (Sevilla) en 2015

[33 seg.] VLAHOVIC (Juve) en 2022

[37 seg.] Andy Möller (Dortmund) en 1995

[41 seg.] Gary McSwegan* (Rangers) en 1992



[*] debutaron como suplentes. pic.twitter.com/ROzhaKkRBy — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 22, 2022

Нагадаємо, Коноплянка у сезоні-2015/16, будучи гравцем "Севільї", забив через 19 секунд після виходу на поле у матчі першого туру групового етапу ЛЧ проти "Борусії" з Менхендгладбаху - 3:0.

Гол Коноплянки.

Гол Влаховича.

Нагадаємо, обидва футболісти змінили клубну прописку під час зимового трансферного вікна. Українець перейшов із "Шахтаря" до польської "Краковії", а серб перебрався до "Ювентуса" з "Фіорентини" за 75 млн євро.