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Гравцю "Ювентуса" не вистачило 14 секунд, щоб побити рекорд Коноплянки в Лізі чемпіонів

Душан Влахович відзначився у своєму дебютному матчі в ЛЧ.

Душан Влахович
Фото: EPA/UPG
Душан Влахович

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" зіграв на виїзді внічию з чинним переможцем Ліги Європи "Вільярреалом" – 1:1.

Відкрив рахунок у матчі на "Естадіо-де-ла-Кераміка" Душан Влахович. Для цього 22-річному сербу знадобилося лише 33 секунди.

Отже, Влахович, для якого цей матч став дебютним у ЛЧ, мало не побив рекорд турніру Євгена Коноплянки – гол серба став другим у списку найшвидших у Лізі чемпіонів для дебютантів.

Нагадаємо, Коноплянка у сезоні-2015/16, будучи гравцем "Севільї", забив через 19 секунд після виходу на поле у матчі першого туру групового етапу ЛЧ проти "Борусії" з Менхендгладбаху - 3:0.

Гол Коноплянки.

Гол Влаховича.

Нагадаємо, обидва футболісти змінили клубну прописку під час зимового трансферного вікна. Українець перейшов із "Шахтаря" до польської "Краковії", а серб перебрався до "Ювентуса" з "Фіорентини" за 75 млн євро.

Григорій МухінГригорій Мухін
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