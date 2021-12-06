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Росія стала володарем Кубка Девіса

У фіналі росіяни обіграли хорватів. 

Збірна Росії
Фото: EPA/UPG
Збірна Росії

У Мадриді відбувся фінальний матч Кубка Девіса, у якому зустрілися збірні Росії та Хорватії.

До цьогорічного розіграшу команди по два рази ставали переможцями турніру: росіяни – у 2002 та 2006 роках, а хорвати – у 2005 та 2018 роках.

Перемогу в Кубку Девіса-2021 святкували росіяни, яким знадобилося лише два одиночні поєдинки.

У стартовому матчі п'ята ракетка світу Андрій Рубльов у двох сетах здолав Борну Гойо з рахунком 6:4, 7:6 (7-5). В іншому поєдинку Данило Медведєв (№2 АТР) також у двох партіях узяв гору над Марином Чилічем (№30 АТР) – 7:6 (9-7), 6:2.

Тож парний матч не знадобився.

Зазначимо, що в півфіналі майбутні переможці турніру обіграли збірну Німеччини – 2:1, а фіналісти з аналогічним рахунком перемогли сербів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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