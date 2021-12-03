Головний тренер "Манчестера Юнайтед" розповів про вплив Лобановського на його тренерську кар'єру

Новоспечений головний тренер "Манчестера Юнайтед" Ральф Рангнік розповів про вплив Валерія Лобановського на свої тренерські погляди.

"Коли я вперше став тренером у своєму рідному місті Бакнанзі, ми грали проти київського "Динамо" Валерія Лобановського. Я багато разів розповідав історію про те, що через кожні 10 хвилин мені доводилося перераховувати гравців на полі, бо здавалося, що в команді Лобановського футболістів більше, ніж у моїй", - наводить слова Рангніка офіційний сайт "Манчестера Юнайтед".

"Після гри я за допомогою перекладача розмовляв із Валерієм Лобановським. Він сказав мені, що вони тренуються так щодня, щоразу пресингуючи всім полем", - виклав свої спогади німецький фахівець.

Нагадаємо, Рангніка було призначено головним тренером "червоних дияволів" до кінця нинішнього сезону.

Перший матч під керівництвом нового коуча МЮ проведе найближчої неділі на "Олд Траффорд" проти "Крістал Пелас".

Напередодні "МанЮнайтед" здобув перемогу над принциповим суперником "Арсеналом" (3:2) у рамках АПЛ.