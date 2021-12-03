Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
ГоловнаСпорт

Оргкомітет Олімпіади-2020 підбив попередні фінансові підсумки заходу

Витрати на Олімпіаду в Токіо виявилися на $1,3 млрд нижчими.

Оргкомітет Олімпіади-2020 підбив попередні фінансові підсумки заходу
Фото: depositphotos.com

Загальні витрати на проведення Олімпіади та Паралімпіади в Токіо виявилися на 150 млрд єн (1,3 млрд дол.) нижчими, ніж очікувалося, інформує The Yomiuri Shimbun.

Як зазначається, це стало наслідком скорочення витрат на персонал, оскільки змагання проводили без глядачів. Крім того, скоротили витрати на заходи проти спеки - також через відсутність уболівальників.

За словами офіційних осіб Токійського оргкомітету Ігор, економія перевищила втрачений виторг від продажу квитків.

Попередньо було реалізовано 10 млн квитків на суму 90 млрд єн (795 млн дол.). Ці гроші довелося повернути глядачам, оскільки в березні стало відомо, що іноземним відвідувачам було заборонено в'їзд до Японії через пандемію і перед Олімпіадою було прийнято рішення заборонити глядачам відвідувати більшість місць.

Загальна кількість глядачів становила лише близько 60 тисяч людей, включаючи школярів, яким дозволялося відвідувати деякі заходи за спеціальною програмою.

Оргкомітет, столичний уряд та уряд країни нині розраховують загальну вартість проведення заходу.

Проте вже зрозуміло, що бюджет Олімпіади в Токіо через пандемію збільшився. Спочатку він становив 1,35 трильйона єн (11,9 млрд дол.). Проте через відстрочку змагань і вжиті заходи проти коронавірусу був збільшений до 1,64 трильйона єн (14,4 млрд дол.).

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо відбулася з 23 липня по 8 серпня.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також