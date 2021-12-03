Оргкомітет Олімпіади-2020 підбив попередні фінансові підсумки заходу

Витрати на Олімпіаду в Токіо виявилися на $1,3 млрд нижчими.

Загальні витрати на проведення Олімпіади та Паралімпіади в Токіо виявилися на 150 млрд єн (1,3 млрд дол.) нижчими, ніж очікувалося, інформує The Yomiuri Shimbun.

Як зазначається, це стало наслідком скорочення витрат на персонал, оскільки змагання проводили без глядачів. Крім того, скоротили витрати на заходи проти спеки - також через відсутність уболівальників.

За словами офіційних осіб Токійського оргкомітету Ігор, економія перевищила втрачений виторг від продажу квитків.

Попередньо було реалізовано 10 млн квитків на суму 90 млрд єн (795 млн дол.). Ці гроші довелося повернути глядачам, оскільки в березні стало відомо, що іноземним відвідувачам було заборонено в'їзд до Японії через пандемію і перед Олімпіадою було прийнято рішення заборонити глядачам відвідувати більшість місць.

Загальна кількість глядачів становила лише близько 60 тисяч людей, включаючи школярів, яким дозволялося відвідувати деякі заходи за спеціальною програмою.

Оргкомітет, столичний уряд та уряд країни нині розраховують загальну вартість проведення заходу.

Проте вже зрозуміло, що бюджет Олімпіади в Токіо через пандемію збільшився. Спочатку він становив 1,35 трильйона єн (11,9 млрд дол.). Проте через відстрочку змагань і вжиті заходи проти коронавірусу був збільшений до 1,64 трильйона єн (14,4 млрд дол.).

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо відбулася з 23 липня по 8 серпня.