Катастрофою завершився для України чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону

Другим номером програми стартового дня другого етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді стояв чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами.
Як і кілька днів тому у рамках першого етапу найкращим спринтером виявився господар траси Себастьян Самуельссон.
Замкнули п'єдестал два французи Емільєн Жаклен і Кантен Фійон Майє, які посіли друге і третє місце відповідно.
Чоловіча збірна України на провал жіночої команди двома годинами раніше відповіла катастрофою.
Найкращий український представник Дмитро Підручний посів 23-е місце.
Антон Дудченко, Артем Пріма, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк розташувалися в середині п'ятого, восьмого та десятого десятків відповідно. Причому, два останніх показали абсолютно однаковий час.
Зазначимо, до старту зимової Олімпіади у Пекіні залишилося 2,5 місяці.
Спринт. Чоловіки.
- Себастьян Самуельсон (Швеція, 1+0) 22:58,7
- Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +18,0
- Кантен Фійон Майє (Франція, 0+1) +21,5
- Едуард Латипов (Росія, 0+0) +26,1
- Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія, 0+1), + 31,1
- Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +40,5
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- 23. Дмитро Підручний (0+1) +1:19,2
- 44. Антон Дудченко (1+1) +1:53,1
- 76. Артем Пріма (0+1) +2:37,1
- 93. Богдан Цимбал (2+1) +3:07,2
- 93. Тарас Лесюк (0+1) +3:07,2