Катастрофою завершився для України чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону

Другим номером програми стартового дня другого етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді стояв чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами.

Як і кілька днів тому у рамках першого етапу найкращим спринтером виявився господар траси Себастьян Самуельссон.

Замкнули п'єдестал два французи Емільєн Жаклен і Кантен Фійон Майє, які посіли друге і третє місце відповідно.

Чоловіча збірна України на провал жіночої команди двома годинами раніше відповіла катастрофою.

Найкращий український представник Дмитро Підручний посів 23-е місце.

Антон Дудченко, Артем Пріма, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк розташувалися в середині п'ятого, восьмого та десятого десятків відповідно. Причому, два останніх показали абсолютно однаковий час.

Зазначимо, до старту зимової Олімпіади у Пекіні залишилося 2,5 місяці.

Спринт. Чоловіки.

Себастьян Самуельсон (Швеція, 1+0) 22:58,7 Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +18,0 Кантен Фійон Майє (Франція, 0+1) +21,5 Едуард Латипов (Росія, 0+0) +26,1 Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія, 0+1), + 31,1 Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +40,5

...