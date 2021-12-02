"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
ГоловнаСпорт

Катастрофою завершився для України чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону

Чоловіча збірна "підтримала почин" українських біатлоністок.

Катастрофою завершився для України чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

Другим номером програми стартового дня другого етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді стояв чоловічий спринт на 10 км із двома вогневими рубежами.

Як і кілька днів тому у рамках першого етапу найкращим спринтером виявився господар траси Себастьян Самуельссон.

Замкнули п'єдестал два французи Емільєн Жаклен і Кантен Фійон Майє, які посіли друге і третє місце відповідно.

Чоловіча збірна України на провал жіночої команди двома годинами раніше відповіла катастрофою.

Найкращий український представник Дмитро Підручний посів 23-е місце.

Антон Дудченко, Артем Пріма, Богдан Цимбал та Тарас Лесюк розташувалися в середині п'ятого, восьмого та десятого десятків відповідно. Причому, два останніх показали абсолютно однаковий час.

Зазначимо, до старту зимової Олімпіади у Пекіні залишилося 2,5 місяці.

Спринт. Чоловіки.

  1. Себастьян Самуельсон (Швеція, 1+0) 22:58,7
  2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +18,0
  3. Кантен Фійон Майє (Франція, 0+1) +21,5
  4. Едуард Латипов (Росія, 0+0) +26,1
  5. Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія, 0+1), + 31,1
  6. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +40,5

...

  • 23. Дмитро Підручний (0+1) +1:19,2
  • 44. Антон Дудченко (1+1) +1:53,1
  • 76. Артем Пріма (0+1) +2:37,1
  • 93. Богдан Цимбал (2+1) +3:07,2
  • 93. Тарас Лесюк (0+1) +3:07,2
Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також