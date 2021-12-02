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"Ліверпуль" розбив "Евертон" у мерсисайдському дербі і побив рекорд чемпіонатів Англії позаминулого століття

Команда Юргена Клоппа встановила низку рекордних досягнень.

"Ліверпуль" розбив "Евертон" у мерсисайдському дербі і побив рекорд чемпіонатів Англії позаминулого століття
Фото: EPA/UPG

У рамках 14-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Гудісон Парк" у Ліверпулі відбулося очікуване мерсисайдське дербі, яке цього разу мало додатковий підтекст. "Евертоном" керував колишній наставник "Ліверпуля" Рафаель Бенітес.

І треба визнати, після цього матчу авторитету серед уболівальників "Евертона" 61-річний іспанець не здобув - перевага "Ліверпуля" була всеосяжною. "Іриски" зазнали нищівної поразки - 1:4, а "червоні" зі свого боку встановили кілька рекордів.

По-перше, "Ліверпуль" протягом 14 матчів поспіль забиває не менше від двох м'ячів у виїзних матчах, тож упав рекорд чемпіонатів Англії, встановлений "Престоном" у сезоні-1888/89.

Крім того, підопічні Юргена Клоппа побили рекорд "Сандерленда", забивши у 18 матчах поспіль 2+ м'ячів. Це досягнення трималося з року заснування "Динамо" Київ – тобто з 1927-го.

Григорій МухінГригорій Мухін
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