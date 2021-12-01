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Макс Б'яджі розігнав байк до 470 км/год і побив світовий рекорд

Мотогонщик загалом побив 21 світовий рекорд швидкості.

Макс Б'яджі розігнав байк до 470 км/год і побив світовий рекорд
Макс Б'яджі
Фото: EPA/UPG

Італійський мотогонщик Макс Б'яджі загалом побив 21 світовий рекорд швидкості на різних дистанціях для електромотоциклів вагою до 300 кг, які рухаються завдяки одному колесу, що контактує із землею, з частковим обтічником.

Заїзди відбувалися на території Космічного центру імені Джона Кеннеді (Флорида, США), де Б'яджі долав дистанцію 1 км в обох напрямках протягом двох годин.

Максимальна миттєва швидкість, якої вдалося йому досягти, - 470,257 км/год.

При цьому середня швидкість Макса становила 455,737 км/год.

Б'яджі в заїздах використовував модифіковану версію електробайка Voxan Wattma.

Нагадаємо, Макс є 6-разовим чемпіоном світу (двічі – у класі супербайк, чотири рази – у класі 250 сс), а також триразовим віцечемпіоном світу (двічі – у класі 500 сс, одного разу – у класі MotoGP).

Григорій МухінГригорій Мухін
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