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МАЗ не допущено до ралі-рейду "Дакар-2022" через санкції

Організатори це підтвердили.

МАЗ не допущено до ралі-рейду "Дакар-2022" через санкції
МАЗ
Фото: e-cis.info

Організатори ралі-марафону "Дакар" з компанії A.S.O. офіційно підтвердили, що білоруська команда "МАЗ-СПОРТавто" не зможе взяти участь у перегонах 2022 року і що це пов'язано із санкціями, накладеними на Мінський автомобільний завод, повідомляє championat.com.

У заяві організатори наголосили, що були змушені прибрати екіпажі мазівців зі стартового списку за рішенням французької влади - A.S.O. базується у Франції. Три екіпажі "МАЗ-СПОРТавто" перебували в попередньому списку учасників вантажного заліку, проте потім зникли з нього, що стало несподіванкою для білоруської команди.

"Унаслідок заходів, вжитих Євросоюзом і які зачіпають різні білоруські юридичні особи, включаючи автовиробника МАЗ, французька влада поінформувала організаторів "Дакару", що МАЗ юридично не може взяти участь у перегонах 2022 року.

Організатори "Дакару" були змушені проінформувати МАЗ про це рішення", – повідомили у пресслужбі A.S.O.

Григорій МухінГригорій Мухін
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