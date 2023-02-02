Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Львівський апеляційний суд виніс рішення у справі мера Атрошенка
Львівський апеляційний суд виніс рішення у справі мера Атрошенка
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Пекіні-2022 кожен третій російський спортсмен був військовослужбовцем РФ, – Кулеба

"Вони не повинні бути в Парижі ні в якому статусі".

У Пекіні-2022 кожен третій російський спортсмен був військовослужбовцем РФ, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

На Зимових олімпійських іграх 2022 року у Пекіні кожен третій російський спортсмен був військовослужбовцем російської армії, членом її Центрального спортивного клубу Армії. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Відразу після Ігор Росія розпочала найбільшу війну в Європі з 1945 року, незважаючи на триваюче олімпійське перемир’я. Вони не повинні бути в Парижі ні в якому статусі", – написав він у Твіттері.

Нагадаємо, американський історик Тімоті Снайдер заявив, що у той час як МОК чекає на спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі, Росія вбиває українських спортсменів

Станом на середину грудня 2022 року від дій Росії загинули 184 українських спортсмени, з того часу їх кількість зросла. 24 січня стало відомо, що у боях з російськими окупантами загинули відомі спортсмени Максим Чумак та Михайло Кобижча.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про намір розглянути допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі. Після цього міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт заявив про можливий бойкот української національної команди Олімпіади, якщо до змагань допустять представників РФ та РБ. 

МОК зі свого боку заявив обурений критикою з боку України, а звинувачення є наклепницькими. Пізніше у Комітеті пообіцяли дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів.

Додамо, Польща та Великобританія перебувають в авангарді зусиль щодо створення міжнародної коаліції проти участі Росії та Білорусі в Олімпіаді у Парижі. 

Літні Олімпійські ігри 2024 року пройдуть в столиці Франції Парижі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також