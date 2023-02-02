У Пекіні-2022 кожен третій російський спортсмен був військовослужбовцем РФ, – Кулеба

"Вони не повинні бути в Парижі ні в якому статусі".

На Зимових олімпійських іграх 2022 року у Пекіні кожен третій російський спортсмен був військовослужбовцем російської армії, членом її Центрального спортивного клубу Армії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Відразу після Ігор Росія розпочала найбільшу війну в Європі з 1945 року, незважаючи на триваюче олімпійське перемир’я. Вони не повинні бути в Парижі ні в якому статусі", – написав він у Твіттері.

In Beijing 2022, every third Russian athlete was a soldier in the Russian army, a member of its Central Sports Club. Right after the games, Russia launched the largest war in Europe since 1945, despite the ongoing Olympic truce. They should not be in Paris in any status. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2023

Нагадаємо, американський історик Тімоті Снайдер заявив, що у той час як МОК чекає на спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі, Росія вбиває українських спортсменів.

Станом на середину грудня 2022 року від дій Росії загинули 184 українських спортсмени, з того часу їх кількість зросла. 24 січня стало відомо, що у боях з російськими окупантами загинули відомі спортсмени Максим Чумак та Михайло Кобижча.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про намір розглянути допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі. Після цього міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт заявив про можливий бойкот української національної команди Олімпіади, якщо до змагань допустять представників РФ та РБ.

МОК зі свого боку заявив обурений критикою з боку України, а звинувачення є наклепницькими. Пізніше у Комітеті пообіцяли дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів.

Додамо, Польща та Великобританія перебувають в авангарді зусиль щодо створення міжнародної коаліції проти участі Росії та Білорусі в Олімпіаді у Парижі.

Літні Олімпійські ігри 2024 року пройдуть в столиці Франції Парижі.