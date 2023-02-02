Близько 200 дітей досі не вивезли з Бахмута, - поліція

Загалом у місті живуть майже 6 тисяч осіб.

Попри жорстокі бої, у Бахмуті Донецької області досі залишаються близько 200 дітей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Як зазначили правоохоронці, наразі у Бахмуті залишається 5990 людей.

“”Цивільні, які ще не виїхали, розраховують на допомогу правоохоронців: продуктові та гігієнічні набори, ліки та, звичайно, евакуацію”, - розповіли в поліції.

Втім, інколи місцеві мешканці відмовляються евакуюватись попри небезпеку. Поліцейські за відмови людей евакуюватися до інших регіонів України погоджуються вивозити їх хоча б до більш безпечних районів Донеччини.

Звернутися за допомогою до евакуаційної групи “Білий Янгол”, яка працює на Бахмутському напрямку, можна за телефоном 066-56-15-102.

Нагадаємо, російські війська обстріляли місто Бахмут з артилерії. В результаті загинули дві людини, зокрема, – неповнолітній хлопець.