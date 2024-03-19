У відборі на Олімпіаду-2024 російські боксери не братимуть участі

Російські боксери не хочуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Російські боксери відмовилися брати участь у відборі до Олімпіади-2024, яка пройде з 26 липня по 11 серпня у Парижі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський пропагандистський ресурс ТАСС.

“Боксери ніколи не поїдуть на змагання у нейтральному статусі, оскільки не зможуть зрадити свою батьківщину”, - повідомила генсек Федерації боксу Росії Тетяна Кирієнко.

Зазначається, що російські та білоруські боксери виступають під своїми національними прапорами тільки на турнірах Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Її очолює російський функціонер Умар Кремльов.

Останній турнір з боксу, на якому боксери можуть отримати олімпійські ліцензії, пройде в Таїланді з 22 травня до 3 червня.