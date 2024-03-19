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У відборі на Олімпіаду-2024 російські боксери не братимуть участі

Російські боксери не хочуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

У відборі на Олімпіаду-2024 російські боксери не братимуть участі
Фото: hoteltrianonrivegauche

Російські боксери відмовилися брати участь у відборі до Олімпіади-2024, яка пройде з 26 липня по 11 серпня у Парижі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський пропагандистський ресурс ТАСС.

“Боксери ніколи не поїдуть на змагання у нейтральному статусі, оскільки не зможуть зрадити свою батьківщину”, - повідомила генсек Федерації боксу Росії Тетяна Кирієнко.

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Зазначається, що російські та білоруські боксери виступають під своїми національними прапорами тільки на турнірах Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Її очолює російський функціонер Умар Кремльов.

Останній турнір з боксу, на якому боксери можуть отримати олімпійські ліцензії, пройде в Таїланді з 22 травня до 3 червня.

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