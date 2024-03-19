У відборі на Олімпіаду-2024 російські боксери не братимуть участі

Російські боксери відмовилися брати участь у відборі до Олімпіади-2024, яка пройде з 26 липня по 11 серпня у Парижі.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський пропагандистський ресурс ТАСС.
“Боксери ніколи не поїдуть на змагання у нейтральному статусі, оскільки не зможуть зрадити свою батьківщину”, - повідомила генсек Федерації боксу Росії Тетяна Кирієнко.
Зазначається, що російські та білоруські боксери виступають під своїми національними прапорами тільки на турнірах Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Її очолює російський функціонер Умар Кремльов.
Останній турнір з боксу, на якому боксери можуть отримати олімпійські ліцензії, пройде в Таїланді з 22 травня до 3 червня.
- На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі може зібратися близько 40 російських спортсменів.
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Включення нейтральних спортсменів залишається спірним питанням. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав грудневе рішення дозволити їхню участь “ганебною”.
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Мер Парижа Анн Ідальго заявила минулого тижня, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь у Літніх Іграх 2024 року.
- Нещодавно із жорсткою критикою російського уряду та його ролі у спорті виступив навіть традиційно схильний до дипломатії президент МОК Томас Бах.