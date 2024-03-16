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"Кривбас" дотиснув "Колос" і розділив лідерство в Прем'єр-лізі з "Шахтарем"

Криворіжці вибороли три очки вдома.

"Кривбас" дотиснув "Колос" і розділив лідерство в Прем'єр-лізі з "Шахтарем"
Фото: Facebook/Українська Прем'єр-Ліга

Криворізький "Кривбас" мінімально переграв "Колос" із Ковалівки в 21-му турі чемпіонату України, повідомляє РБК-Україна. 

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Кривбас" – "Колос" – 1:0

Гол: Бізімана, 90+5

Підопічні Юрія Вернидуба з перших хвилин узяли м'яч під контроль. Недовго довелося чекати й на перший гольовий момент. Луньов із центральної зони змістився до лівого кута штрафного майданчика, але звідти пробив повз дальню стійку.

Та продовжити "Кривбасу" в тому ж дусі завадили "хлібороби". Гості відсунули гру подалі від власних воріт, тож воротар "Колоса" Фесюн почувався в безпеці. Лише під завісу тайму криворіжці створили нагоду після стандарту – Прінс головою не влучив у рамку воріт після навісу Іліча з кутового.

Не надто змінився перебіг подій у другій половині. Лише на 67-й хвилині виникло щось схоже на небезпеку. Це Соса після відскоку з правого флангу вирішив бити з лінії штрафного – над поперечиною. А в наступній атаці ганець завдав неточного удару з дистанції.

Новий момент "Кривбас" організував спільно з обороною "хліборобів". Задерака прострілив із правого флангу, а Бурда невдалим перехопленням відправив м'яч у напрямку воріт. Фесюн у стрибку зумів зреагувати на підступний рикошет від партнера.

Зрештою, криворіжці таки підібрали ключі до воріт "Колоса". У доданий арбітром час Кожушко відкинув під удар Бізімани, а той поцілив у кут із лінії штрафного – 1:0 у підсумку. "Кривбас" набрав 43 очки та наздогнав "Шахтар" нагорі турнірної таблиці УПЛ. Натомість ковалівці йдуть на 9-й сходинці (24 пункти).

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