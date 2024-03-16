​Зеленський нагородив спортсменів дефлімпійської збірної, яка здобула першість на Олімпіаді

Президент Володимир Зеленський нагородив спортсменів дефлімпійської збірної України, які здобули на ХХ зимових Дефлімпійських іграх, що проходили у турецькому Ерзурумі, рекордних для нашої держави 19 медалей. Команда посіла перше місце у турнірній таблиці.

"Вітаю із дійсно надзвичайним прреможним результатом. Попри всі складнощі, ви змогли здобути для України першість... і це складно оцінити, як це важливо сьогодні і як це важливо мати перемоги для України", – зазначив очільник держави.

Зеленський подякував спортсменам і наголосив, що 19 дефлімпійських медалей – це рекорд для України.

"Я дякую всім вам за волю до перемоги. За ваше вміння долати труднощі. За всю ту повагу, яку принесли ваші результати всім українцям. Пишаюся вами", – сказав президент.

Згідно із укразом, опублікованим на сайті Офісу президента України,

орденом "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступеня Зеленський нагородив по двоє спортсменів,

орденом княгині Ольги ІІ ступеня відзначив трьох представників збірної,

ордени княгині Ольги ІІІ ступеня отримали п’ятеро дефлімпійців,

медаллю "За працю і звитягу" нагороджені чотирнадцять спортсменів.

Також президент відзначив тренерів та інших причетних осіб, які готували збірну до Олімпіади.

Загалом за 10 днів Ігор-2024 українські збірники здобули рекордні для України 19 нагород. Серед них десять золотих, п'ять срібних та чотири бронзові.