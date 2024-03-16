​Зеленський нагородив спортсменів дефлімпійської збірної, яка здобула першість на Олімпіаді

Президент Володимир Зеленський нагородив спортсменів дефлімпійської збірної України, які здобули на ХХ зимових Дефлімпійських іграх, що проходили у турецькому Ерзурумі, рекордних для нашої держави 19 медалей. Команда посіла перше місце у турнірній таблиці.
"Вітаю із дійсно надзвичайним прреможним результатом. Попри всі складнощі, ви змогли здобути для України першість... і це складно оцінити, як це важливо сьогодні і як це важливо мати перемоги для України", – зазначив очільник держави.
Зеленський подякував спортсменам і наголосив, що 19 дефлімпійських медалей – це рекорд для України.
"Я дякую всім вам за волю до перемоги. За ваше вміння долати труднощі. За всю ту повагу, яку принесли ваші результати всім українцям. Пишаюся вами", – сказав президент.
Згідно із укразом, опублікованим на сайті Офісу президента України,
- орденом "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступеня Зеленський нагородив по двоє спортсменів,
- орденом княгині Ольги ІІ ступеня відзначив трьох представників збірної,
- ордени княгині Ольги ІІІ ступеня отримали п’ятеро дефлімпійців,
- медаллю "За працю і звитягу" нагороджені чотирнадцять спортсменів.
Також президент відзначив тренерів та інших причетних осіб, які готували збірну до Олімпіади.
Загалом за 10 днів Ігор-2024 українські збірники здобули рекордні для України 19 нагород. Серед них десять золотих, п'ять срібних та чотири бронзові.