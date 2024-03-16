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​Зеленський нагородив спортсменів дефлімпійської збірної, яка здобула першість на Олімпіаді

Спортсмени вибороли рекордних 19 медалей для України.

​Зеленський нагородив спортсменів дефлімпійської збірної, яка здобула першість на Олімпіаді
Президент і дефлімпійська збірна України
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський нагородив спортсменів дефлімпійської збірної України, які здобули на ХХ зимових Дефлімпійських іграх, що проходили у турецькому Ерзурумі, рекордних для нашої держави 19 медалей. Команда посіла перше місце у турнірній таблиці. 

"Вітаю із дійсно надзвичайним прреможним результатом. Попри всі складнощі, ви змогли здобути для України першість... і це складно оцінити, як це важливо сьогодні і як це важливо мати перемоги для України", – зазначив очільник держави.

Зеленський подякував спортсменам і наголосив, що 19 дефлімпійських медалей – це рекорд для України.

"Я дякую всім вам за волю до перемоги. За ваше вміння долати труднощі. За всю ту повагу, яку принесли ваші результати всім українцям. Пишаюся вами", – сказав президент.

Згідно із укразом, опублікованим на сайті Офісу президента України, 

  • орденом "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступеня Зеленський нагородив по двоє спортсменів, 
  • орденом княгині Ольги ІІ ступеня відзначив трьох представників збірної, 
  • ордени княгині Ольги ІІІ ступеня отримали п’ятеро дефлімпійців, 
  • медаллю "За працю і звитягу" нагороджені чотирнадцять спортсменів.

Також президент відзначив тренерів та інших причетних осіб, які готували збірну до Олімпіади.

Загалом за 10 днів Ігор-2024 українські збірники здобули рекордні для України 19 нагород. Серед них десять золотих, п'ять срібних та чотири бронзові. 

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