Українські хокеїстки здобули вольову перемогу над суперницями з Сербії

Жіноча збірна України з хокею здобула вже третю перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А у Хорватії, цього разу над хокеїстками з Сербії.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Матч Україна - Сербія закінчився з рахунком 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0) в овертаймі.

У першому таймі збірна України не могла відкрити рахунок, на початку другого Валерії Манчак вдалось обіграти воротарку суперниць. В заключній двадцятихвилинці українські хокеїстки відігрались, закинули три шайби та перевели гру до овертайму.

В овертаймі українська команда здобула перемогу завдяки зіграності та індивідуальній майстерності гравчинь.