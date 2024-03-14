Українські хокеїстки здобули вольову перемогу над суперницями з Сербії

Жіноча збірна України з хокею здобула вже третю перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А у Хорватії, цього разу над хокеїстками з Сербії.
Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.
Матч Україна - Сербія закінчився з рахунком 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0) в овертаймі.
У першому таймі збірна України не могла відкрити рахунок, на початку другого Валерії Манчак вдалось обіграти воротарку суперниць. В заключній двадцятихвилинці українські хокеїстки відігрались, закинули три шайби та перевели гру до овертайму.
В овертаймі українська команда здобула перемогу завдяки зіграності та індивідуальній майстерності гравчинь.
- Українські хокеїстки перемоги збірну Литви на чемпіонаті світу.
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Жіноча збірна України з хокею здобула впевнену перемогу над збірною Болгарії на старті чемпіонату світу в дивізіоні 3А у Хорватії. Матч закінчився з рахунком 9:1 (3:1, 5:0, 1:0).