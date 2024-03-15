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Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру категорії WTA 1000 в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка проводить фантастичний сезон і вперше в кар'єрі досягла такого рівня.

Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру категорії WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Українка Марта Костюк стала півфіналісткою жіночого тенісного турніру престижної категорії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

За повідомленням спортивного видання "Трибуна", у чвертьфіналі наша співвітчизниця обіграла "нейтральну" спортсменку Анастасію Потапову.

У першому сеті Костюк не дала виграти суперниці жодного гейму. У другій партії українка повела 3:0, але втратила перевагу. Та все ж у найвідповідальнішу мить вона змогла взяти подачу опонентки і закінчити матч на свою корить - 6:0, 7:5.

За вихід у фінал Костюк позмагається з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек з Польщі.

Для Марти це досягнення вже є найбільшим у кар'єрі. Ніколи раніше вона не була півфіналісткою настільки елітного турніру. Загалом цей сезон складається для українки фантастично: чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії, фінал змагань WTA 500 у Сан-Дієго і ось тепер - успіх в Індіан-Веллсі.

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