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Національна збірна України з футболу проведе товариський матч із Німеччиною

Гра відбудеться 3 червня в Нюрнберзі.

Національна збірна України з футболу проведе товариський матч із Німеччиною
Фото: Українська асоціація футболу

На прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва в червні для національної команди організовано три товариські матчі. Наразі досягнуто домовленості про те, що 3 червня збірна України зіграє з однією з найтитулованіших команд світу — збірною Німеччини, повідомляє Українська асоціація футболу. 

Матч пройде в Нюрнберзі на стадіоні «Макс Морлок» (початок — о 20:45 за місцевим часом).

Зі збірною Німеччини синьо-жовті до цього зустрічалися дев’ять разів — чотири матчі завершилися внічию, п’ять разів переміг бундестім.

 

Останній поєдинок із німецькою збірною українці зіграли минулого року: у червні 2023-го в Бремені суперники сильнішого не виявили — 3:3.

Це був перший матч на чолі збірної України для Сергія Реброва.

Раніше домовленості щодо проведення гостьових товариських матчів у червні було досягнуто з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

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