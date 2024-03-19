Національна збірна України з футболу проведе товариський матч із Німеччиною

На прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва в червні для національної команди організовано три товариські матчі. Наразі досягнуто домовленості про те, що 3 червня збірна України зіграє з однією з найтитулованіших команд світу — збірною Німеччини, повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч пройде в Нюрнберзі на стадіоні «Макс Морлок» (початок — о 20:45 за місцевим часом).

Зі збірною Німеччини синьо-жовті до цього зустрічалися дев’ять разів — чотири матчі завершилися внічию, п’ять разів переміг бундестім.

Останній поєдинок із німецькою збірною українці зіграли минулого року: у червні 2023-го в Бремені суперники сильнішого не виявили — 3:3.

Це був перший матч на чолі збірної України для Сергія Реброва.

Раніше домовленості щодо проведення гостьових товариських матчів у червні було досягнуто з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).