Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024

Президент УЄФА занепокоєний тим, що вихід у фінальну частину Євро-2024 збірних України чи Ізраїлю може збільшити загрози для турніру, який влітку прийматиме Німеччина.
В інтерв'ю Telegraph очільник європейського футболу заявив, що "світ збожеволів", маючи на увазі геополітичну ситуацію. За його словами, безпека прийдешніх змагань турбує УЄФА найбільше, тож Чеферін вже двічі зустрічався з міністром внутрішніх справ Німеччини.
"Я думаю не про стадіони, бо вони будуть добре захищеними, а про міста, де будуть натовпи вболівальників", - поділився занепокоєнням функціонер.
Втім Чеферін заявляє, що Німеччина є "чудовим організатором", тому він "залишається оптимістом".
- Україна та Ізраїль можуть зіграти у фіналі плей-оф за вихід на Євро. Для цього 21 березня нашій команді потрібно на виїзді перемагати Боснію та Герцеговину, а ізраїльтянам здолати опір Ісландії.
- Склад на вирішальні поєдинки головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив ще 8 березня.