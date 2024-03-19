>
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024

Александр Чеферін вважає, що є загроза для безпеки турніру в Німеччині.

Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Александр Чеферін
Фото: Poolfoto ULMER

Президент УЄФА занепокоєний тим, що вихід у фінальну частину Євро-2024 збірних України чи Ізраїлю може збільшити загрози для турніру, який влітку прийматиме Німеччина.

В інтерв'ю Telegraph очільник європейського футболу заявив, що "світ збожеволів", маючи на увазі геополітичну ситуацію. За його словами, безпека прийдешніх змагань турбує УЄФА найбільше, тож Чеферін вже двічі зустрічався з міністром внутрішніх справ Німеччини. 

"Я думаю не про стадіони, бо вони будуть добре захищеними, а про міста, де будуть натовпи вболівальників", - поділився занепокоєнням функціонер.

Втім Чеферін заявляє, що Німеччина є "чудовим організатором", тому він "залишається оптимістом".  

  • Україна та Ізраїль можуть зіграти у фіналі плей-оф за вихід на Євро. Для цього 21 березня нашій команді потрібно на виїзді перемагати Боснію та Герцеговину, а ізраїльтянам здолати опір Ісландії.
  • Склад на вирішальні поєдинки головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив ще 8 березня.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies