Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024

Александр Чеферін вважає, що є загроза для безпеки турніру в Німеччині.

Президент УЄФА занепокоєний тим, що вихід у фінальну частину Євро-2024 збірних України чи Ізраїлю може збільшити загрози для турніру, який влітку прийматиме Німеччина.

В інтерв'ю Telegraph очільник європейського футболу заявив, що "світ збожеволів", маючи на увазі геополітичну ситуацію. За його словами, безпека прийдешніх змагань турбує УЄФА найбільше, тож Чеферін вже двічі зустрічався з міністром внутрішніх справ Німеччини.

"Я думаю не про стадіони, бо вони будуть добре захищеними, а про міста, де будуть натовпи вболівальників", - поділився занепокоєнням функціонер.

Втім Чеферін заявляє, що Німеччина є "чудовим організатором", тому він "залишається оптимістом".