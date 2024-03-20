Україна дізналась суперників у футбольному турнірі Олімпійських Ігор-2024

Сьогодні, 20 березня, у Сен-Дені біля Парижу відбулася церемонія жеребкування футбольних турнірів Олімпіади-2024.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Збірна України під час жеребкування перебувала у четвертому кошику.

Українські футболісти потрапили до групи В, де зустрінуться з Аргентиною, Марокко та третьою командою Азії.

Свої матчі “синьо-жовті” проведуть 24-го, 27-го і 30 липня.

Група А: Франція, США, переможець міжконтинентального плей-оф, Нова Зеландія.

Група В: Аргентина, Марокко, АФК-3, Україна.

Група С: АФК-2, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.

Група D: АФК-1, Парагвай, Малі, Ізраїль.

Дві найкращі команди групи В за сіткою виходять на представників групи А.

Чинним переможцем Олімпіади з футболу серед чоловічих збірних є Бразилія, яка в Токіо-2020 у фіналі здолала Іспанію (2:1). Цього разу вона навіть не пройшла відбір, посівши в Південній Америці третє місце.

У межах підготовки до турніру олімпійська збірна України в період з 17 до 27 березня проведе навчально-тренувальний збір в угорському Сегеді та товариський матч з Японією (25 березня) в місті Фукуока.