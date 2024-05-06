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УПЛ: «Дніпро-1» мінімально здолав «Кривбас», а «Верес» розібрався з «Минаєм»

Завершилися останні матчі 27-го туру Української Прем’єр-ліги.

УПЛ: «Дніпро-1» мінімально здолав «Кривбас», а «Верес» розібрався з «Минаєм»
Фото: upl.ua

«Дніпро-1» переміг «Кривбас» (1:0), а «Верес» здолав «Минай» (3:1), повідомляє УПЛ.

У складі дніпрян єдиний гол на свій рахунок записав Гаджиєв.

Після перемоги «Дніпро-1» залишився на 4-й сходинці УПЛ з 48-ма очками в активі. «Кривбас» – 3-й (54 очки).

У паралельному матчі на голи рівненців Яго Сікейри, Дахновського і Шастала закарпатці відповіли точним ударом Ременяка. 

За підсумками матчу «Верес» і «Минай» посідають 14-те (23 очки) і 16-те місця (19 очок) в турнірній таблиці відповідно. 

Нагадаємо, «Шахтар» очолює УПЛ - 67 пунктів після 27 поєдинків. У 27-му турі «гірники» розгромили «Чорноморець» (3:0).

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