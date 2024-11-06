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Литва розширить права на закупівлю зброї для України, — ЗМІ

Завдяки правкам до законопроєкту литовські установи стануть більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Литва розширить права на закупівлю зброї для України, — ЗМІ
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів Литви ухвалив рішення внести до Сейму законопроєкт, який має на меті надати можливість суб'єктам державного управління Литви організовувати закупівлю зброї категорії А для України.

Про це повідомляє Delfi.

Мова йде про контроль над зброєю та боєприпасами спрямовані на створення винятку для установ державного управління Литви щодо придбання зброї категорії А, аксесуарів до зброї та боєприпасів. 

Поправки до закону призначені для Центрального агентства управління проєктами (ЦАУП), яке сприяє реалізації спільних проєктів підтримки Європейського Союзу для України та проводить процедури державних закупівель.

Аргументується це тим, що, згідно з чинною процедурою, діяльність посередника, в даному випадку ЦАУП, заборонена для зброї категорії А. Тобто виконавець проєктів підтримки не має права виступати посередником під час укладання угод купівлі-продажу зброї категорії А та втрачає будь-яку можливість реалізувати частину спільних проєктів ЄС та інших проєктів, призначених для України.

Міністерство внутрішніх справ Литви, яке підготувало проєкт, також стверджує, що поправки створять умови для того, щоб литовські установи стали більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку, конкуруючи з установами інших країн Євросоюзу за реалізацію аналогічних проєктів підтримки.

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