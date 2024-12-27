Рахункова палата: на утримання військовополонених окупантів витрачено 294,2 млн гривень

З початку повномасштабного вторгнення створено чотири спеціальних табори.

Військовополонені РФ в одному з центрі утримання.

З березня 2022 року по червень 2024 року в Україні створили чотири табори для тримання військовополонених і додатково організували їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення в установах виконання покарань.

Про це повідомляє Рахункова палата за результатами аудиту.

"На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн гривень. Значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.

Водночас аудит виявив, що Мін’юсту варто більш комплексно вирішувати питання перепрофілювання установ на табори, включно зі стратегією їх використання в післявоєнний час.

Рахункова палата надала рекомендації, що дозволять забезпечити окремий облік витрат на утримання військовополонених та прозорість використання цих коштів.