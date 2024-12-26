Екскерівника одеського "Удару" заарештували з правом застави

Він обіцяв підприємцю за $1 млн допомогти з орендою землі у столичному парку "Наталка".

Адвокату, який обіцяв підприємцю допомогти з орендою землі у київському парку "Наталка", обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За клопотанням слідчих СБУ та прокурорів, затриманому під час одержання 900 тис. доларів США за вирішення земельного питання зі столичними посадовцями, Солом’янським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу у 37 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, адвокат з Одещини повідомив столичному підприємцю, що у нього "є зв’язки" у Київській міськраді, та він зможе допомогти з виділенням в оренду земельної ділянки 0,5 га в парку "Наталка" строком на 25 років.

Вирішення цього питання він оцінив у 1 млн доларів США.

Суханова затримали одразу після одержання від директора товариства 900 тис. доларів США. Йому було повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).

У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного, але з відкритих джерел зрозуміло, що затриманий - керівник одеського обласного осередку партії "Удар" Олександр Суханов. Того самого дня, 25 грудня, партія позбавила Суханова членства.

"Історія неприємна. І партія вже виключила цю людину зі своїх лав. Упевнений, що цей персонаж має понести відповідальність згідно з законом!", - написав у фейсбуці заступник голови і член політради партії Володимир Бондаренко.

Він також наголосив, що обіцянки про сприяння у виділення землі в парку "Наталка" є шахрайством.

