Росіяни завербували 40 українських дітей на ТОТ до пропагандистських мілітарних формувань

Росія продовжує перетворювати на інструменти пропаганди дітей на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти залучили до мілітарних юнацьких формувань РФ 40 дітей з ТОТ.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

"З відкритих джерел стало відомо, що 40 українських дітей із Бердянська, Запорізької області, були залучені до “Юнармія” — так званого “воєнно-патріотичного” руху, який нав’язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму", — написав Лубінець.

Дітей змушують складати “присягу на вірність” Росії, обіцяти “захищати її інтереси” та ”плекати великий патріотизм” до РФ. Після цього їх навчають вогневої і тактичної підготовки, керуванню дронами.

"Ці молодіжні рухи використовуються Росією як інструмент для насильницького перевиховання українських дітей, позбавлення їхньої національної ідентичності та підготовки до участі у війні проти власної країни", — додає омбудсмен.

Лубінець наголошує, що це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Згідно з ними дітям гарантується на окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань.

"Закликаю міжнародну спільноту до рішучих дій: посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до злочинів Росії! Ми ніколи не припинимо боротися за права дітей, які постраждали від російської агресії. Вони мають повернутися додому, де їм гарантуватимуть мир, захист і майбутнє, вільне від насильства!", — додає Уповноважений з прав людини.