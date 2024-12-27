Більше 1 млн учнів наступного року будуть отримувати безоплатні гарячі сніданки або обіди.

Уряд виділив гроші на шкільні автобуси, харчування учнів, інклюзію та підвищення кваліфікації вчителів.

Як йдеться на Урядовому порталі, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабінету Міністрів в Запорізькій області 27 грудня.

Зокрема прийняли рішення про виділення 1,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на закупівлю у наступному році шкільних автобусів. Цього року виділили 1,2 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів по всій Україні. Більше 400 автобусів уже придбали та передали в заклади освіти.

Також вчора на позачерговому засіданні Уряд виділив 2,8 млрд грн на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Таким чином більше 1 млн учнів наступного року будуть отримувати безоплатні гарячі сніданки або обіди.

Ця програма є частиною ініціативи «Зимова підтримка», так само як і «Вчительська доплата». Для реалізації останньої Уряд, за словами Дениса Шмигаля, розподілив 4,6 млрд грн відповідної субвенції на перше півріччя наступного року, щоб з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1300 грн.

Також сьогодні Кабінет Міністрів виділив 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми Нова Українська Школа, яка буде продовжена наступного року.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні ухвалено ще одне важливе рішення: розподілено 305 млн грн субвенції у 2025 році на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

На наступне засідання Міністерство освіти і науки повинно подати на розгляд порядки надання субвенції з державного бюджету у 2025 році на всі інші освітні інвестиційні проекти. Це, зокрема, подальше будівництво укриттів, облаштування харчоблоків та наповнення класів за предметом «Захист України».