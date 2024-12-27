Росіяни планують депортувати жителів ТОТ Запоріжжя, які відмовляються від паспорта РФ

Жителів ТОТ без російського паспорта прирівняють до іноземців та можуть видворити з рідних домівок.

Російські окупанти планують депортувати жителів ТОТ Запорізької області, які не оформили російський паспорт, як іноземців.

Про це повідомляє Бердянська МВА.

"Російське МЗС підтвердило, що з 1 січня 2025 року іноземні громадяни зможуть перебувати на території РФ без візи не більше 90 діб протягом календарного року", — ідеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, жителів ТОТ Запорізької області, які не мають російських паспортів, можуть прирівняти до іноземних жителів, що створює реальну загрозу примусового виселення з власних домівок вже навесні.

"На практиці це означає, що окупанти використовують нові правила перебування як інструмент тиску для отримання російських документів місцевим населенням", — додають у МВА.