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Росіяни планують депортувати жителів ТОТ Запоріжжя, які відмовляються від паспорта РФ

Жителів ТОТ без російського паспорта прирівняють до іноземців та можуть видворити з рідних домівок.

Росіяни планують депортувати жителів ТОТ Запоріжжя, які відмовляються від паспорта РФ
Фото: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2331570/migration-department-employee-hides-russian-citizenship-loses-job-and-lithuania

Російські окупанти планують депортувати жителів ТОТ Запорізької області, які не оформили російський паспорт, як іноземців.

Про це повідомляє Бердянська МВА.

"Російське МЗС підтвердило, що з 1 січня 2025 року іноземні громадяни зможуть перебувати на території РФ без візи не більше 90 діб протягом календарного року", — ідеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, жителів ТОТ Запорізької області, які не мають російських паспортів, можуть прирівняти до іноземних жителів, що створює реальну загрозу примусового виселення з власних домівок вже навесні. 

"На практиці це означає, що окупанти використовують нові правила перебування як інструмент тиску для отримання російських документів місцевим населенням", — додають у МВА.

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