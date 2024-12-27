На Сумщині вибухотехніки знешкодили російський танковий снаряд

На Сумщини вибухотехніки поліції вилучили та знешкодили танковий снаряд росіян.

Про це інформує поліція Сумської області. Повідомлення про виявлення в лісових насадженнях неподалік від населеного пункту снаряду піротехніки отримали від місцевих жителів.

"Вибухотехніки поліції з’ясували, що це 125 міліметровий снаряд осколково-фугасної дії від танкової гармати, якими агресор вже майже три роки обстрілює міста і села Сумщини. Снаряд вибухотехніки поліції вилучили та знешкодили", — ідеться у повідомленні.