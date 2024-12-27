Російська армія атакувала 6 громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мирний мешканець.

Сьогодні, 27 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 120 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили дронами, мінометами та КАБами. Внаслідок одного з ударів отримала поранення цивільна особа, також пошкоджено 8 житлових будинків та ліцей.

Великописарівську громаду армія РФ обстріляла ракетами з авіації та дронами, сталося загоряння приватного будинку.

Миропільську громаду загарбники атакували мінометами, а Хотінську - мінометами та дронами.

Також дронами російські військові атакували Новослобідську та Путивльську громади.