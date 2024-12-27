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Будівлю планетарію в Херсоні повернуто державі

Наразі здійснюються заходи для виконання судового рішення.

Будівлю планетарію в Херсоні повернуто державі
Будівлю планетарію в Херсоні повернуто державі
Фото: Суспільне Херсон

Будівлю планетарію з кінолекторієм у Херсоні площею 674,9 кв м повернуто у власність держави.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори виявили в 2019 році, що майно було незаконно зареєстроване на громадську організацію. Декілька років тривали судові розгляди цієї справи.

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В результаті Південно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури, та витребував будівлю на користь держави. 

Наразі здійснюються заходи для виконання судового рішення.

Будівля Планетарію розташована в центральній частині міста і є важливою архітектурною пам’яткою та унікальним культурно-освітнім об’єктом. Херсонський планетарій є одним із шести подібних в Україні та єдиний на півдні країни.

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