Будівлю планетарію в Херсоні повернуто державі

Будівлю планетарію з кінолекторієм у Херсоні площею 674,9 кв м повернуто у власність держави.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори виявили в 2019 році, що майно було незаконно зареєстроване на громадську організацію. Декілька років тривали судові розгляди цієї справи.

В результаті Південно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури, та витребував будівлю на користь держави.

Наразі здійснюються заходи для виконання судового рішення.

Будівля Планетарію розташована в центральній частині міста і є важливою архітектурною пам’яткою та унікальним культурно-освітнім об’єктом. Херсонський планетарій є одним із шести подібних в Україні та єдиний на півдні країни.