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Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ

Петр Павел одразу ж продегустував надісланий смаколик.

Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Петр Павел з отриманим подарунком
Фото: X / Petr Pavel

Президент Чехії Петр Павел на своїй сторінці у мережі X повідомив, що отримав на Різдво оригінальний подарунок від українських воїнів з фронту.

10-та бригада Збройних Сил України надіслала політику банку консервованої свинини, на якій написали слова подяки Чеській Республіці та її народу за підтримку у протистоянні з російськими окупантами.

Павел нагадав своїм підписникам, що Україна вже третє Різдво провела в умовах повномасштабної війни, "поки багато хто проводив свята у достатку". Він також розповів, що волонтери проєкту "Пам'ять нації" на Донбасі зібрали десятки історій відважних людей, готових боротися за свою країну до повної зупинки агресора. 

Судячи зі світлини, президент Чехії вже встиг спробувати надіслане йому частування.  

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