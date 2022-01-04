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США готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів

Сполучені Штати також готові сприяти у посиленні енергетичної безпеки України.

США готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Сполучені Штати готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України. У цьому запевнила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустріч з міністром енергетики України Германом Галущенком 4 січня.

Як зазначає пресслужба Міненерго, сторони обговорили питання сталого проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку Росії.

Герман Галущенко нагадав, що РФ заблокувала постачання в країну вугілля залізницею. Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, і наразі основний шлях постачання вугілля – морський.

Також на зустрічі обговорювалася поточна ситуація із суттєвим скороченням обсягів транзиту російського газу через Україну. 

Міністр енергетики зазначив, що основне навантаження в умовах опалювального сезону 2021-2022 рр. несе НАЕК "Енергоатом". У цьому контексті сторони, зокрема, обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських АЕС під час опалювального сезону, у тому числі технічної підтримки та стабільного поповнення запасів пального.

Окрему увагу на зустрічі сторони приділили питанню синхронізації енергетичної системи України з європейською ENTSO-E.

Нагадаємо, наприкінці листопада енергоблок №4 Запорізької АЕС повністю перейшов з російського на американське ядерне паливо компанії Westinghouse.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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