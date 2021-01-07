Суд в Іраку видав ордер на арешт Трампа за вбивство генерала Сулеймані

Суддя слідчого суду Багдада виписав ордер на арешт президента США Дональда Трампа за обвинуваченням у вбивстві іранського генерала Касема Сулеймані та заступника лідера Народних мобілізаційних сил Іраку Махді аль-Мухандіса.

Ордер видно за звинуваченням в умисному вбивстві, яке в Іраці карається смертною карою, пише "Інтерфакс-Україна".

Керівник одного зі спецпідрозділів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Сулеймані та Аль-Мухандіс загинули під час торічної атаки в районі аеропорту. Ракети були випущені по автомобілю біля міжнародного аеропорту. Розпорядження про завдання удару по одному з найвпливовіших іранських генералів дав президент США Дональд Трамп.

Після цього відносини між США, Іраком та Іраном загострилися ще більше. У січні 2020 після вбивства Сулеймані Іран випустив ракети по американській авіабазі, розташованій поруч з містом Аль-Асад в Іраку, і базу американських коаліційних сил в Ербілі.

Офіційний Іран у січні 2021 заявив, що розвідка з Іраку вказує на спроби США та президента Дональда Трампа "створити привід для війни". Причиною цієї заяви стало розміщення бомбардувальників на Близькому Сході.