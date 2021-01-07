Держдеп США заборонив дипломатам висловлюватися в соцмережах на тлі заворушень у Капітолії, - CNN

Зазвичай такі вказівки надходять під час терористичної атаки чи масштабного стихійного лиха.

Державний департамент США заборонив американським дипломатичним місіям за кордоном робити висловлювання на тлі штурму Капітолію радикальники прихильниками 45-го президента Дональда Трампа.

Про це пише CNN з посиланням на три джерела. Згідно з інформацією, дипломатам заборонили публікувати навіть заплановані дописи.

Заступник міністра зі зв'язків з громадськістю надіслав розпорядження дипломатичним представництвам США за кордоном, наказавши їм "призупинити будь запланований контекст з облікових записів у соціальних мережах" та "видалити будь-який запланований контент, встановлений для публікації на Facebook, Hootsuite і Twitter, до подальших розпоряджень".

CNN підкреслило, що зазвичай такі вказівки надходять під час терористичної атаки чи масштабного стихійного лиха.

За інформацією CNN, більшість офіційних каналів США дійсно зберігали тишу, однак держсекретар Майк Помпео, віцепрезидент Майк Пенс і ще кілька топпосадовців у Twitter засуджували насильство в Капітолії.

Нагадаємо, що соцмережі Twitter, Facebook та Instagram заблокували акаунти 45-го президента США Дональда Трампа на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії.

У Twitter повідомили, що заблокували мікроблог "за неодноразові та серйозні порушення" правил цілісності платформи соцмереж. У компанії пригрозили, що можуть назавжди заморозити його.

Соцмережа також вимагала видалити твіти Трампа "унаслідок безпрецендентної насильницької ситуації у Вашингтоні" після того, як протестувальники почали штурм Капітолію, де конгрес мав засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Трамп протягом виборчої компанії та після неї неодноразово робив гучні заяви про "фальсифікацію на виборах", через що його дописи позначали як необгрунтовані чи неперевірені.

Мітинг у день оголошення результатів виборів у Конгресі Трамп анонсував заздалегідь. 6 січня, коли конгресмени зібралися для остаточного заразування голосів колегії виборників, Трамп виступав перед своїми прихильниками. Деякі з них з акції рушили просто до Капітолію та почали його штурм, увірвалися до середини. Одна жінка була застрелена поліцейським у приміщенні Капітолію, ще троє померли в машинах швидкої допомоги. 52 людини були заарештовані.

Конгрес оголосив Джо Байдена переможцем зі значною затримкою, а Дональд Трамп знову заявив, що не згоден з результатами, але з 20 січня буде організовано впорядкований трансферний період влади.