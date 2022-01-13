В Австралії зафіксували рекордні +50,7℃

В містечку Онслоу на півночі штату Західна Австралія зафіксували повторення абсолютного температурного рекорду для цієї країни. Повітря у четвер там прогрілося до 50,7 градуса за Цельсієм, пише BBC.

Востаннє таку температуру в Австралії спостерігали більше шістдесяти років тому у місті Уднадатта, що розташоване посеред пустелі у штаті Південна Австралія.

Середня температура в Онслоу у цю пору року становить близько 36,5 градусів.

В австралійському бюро метеорології пояснили аномальну спеку відсутністю грозової активності вздовж узбережжя регіону, що призвело до накопичення гарячого повітря. За прогнозами синоптиків, у п'ятницю спека на північному заході Австралії може ще більше посилитися, але у наступні дні має прийти похолодання.

Подібні хвилі спеки стають все частішими та більш екстремальними через спричинену людством зміну клімату. Температура на планеті уже виросла на 1,2 градуси в порівнянні з доіндустріальним періодом і збільшиться ще більше.

За прогнозами Програми ООН з довкілля (ЮНЕП), без різкого скорочення шкідливих викидів до кінця століття глобальна температура може піднятися на 2,7 градуса вище доіндустріального рівня.

Два-три мільйони років тому, коли на Землі востаннє була схожа концентрація CO₂, температура повітря була на 2-3°C вища, а рівень моря - на 10-20 метрів вишим, ніж зараз.