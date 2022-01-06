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Австралія анулювала візу Джоковичу і не впустила його в країну

Тенісист не зможе взяти участь у першому цього року турнірі "Великого шолома".

Австралія анулювала візу Джоковичу і не впустила його в країну
Новак Джокович
Фото: EPA/UPG

Влада Австралії анулювала візу першій ракетці світу сербові Новаку Джоковичу і відмовила йому у в’їзді до країни. Тож взяти участь у першому цього року турнірі "Великого шолома" Australian Open тенісист не зможе.

"Прикордонна служба Австралії може підтвердити, що пан Джокович не надав належних доказів, необхідних для в'їзду до Австралії, і його віза була згодом анульована", – йдеться у повідомленні ABF.

Там наголосили, що "особи, які не є громадянами Австралії і які не мають чинної візи при в'їзді або її було анульовано, будуть затримані та вислані з країни".

ABF зазначає, що австралійські прикордонні сили й надалі стежитимуть за тим, щоби прибулі в країну дотримувалися її законів та вимог до в'їзду.

Причиною відмови Австралією у в'їзді Джоковичу стала плутанина з оформленням візи. Команда сербського тенісиста неправильно оформила документи.

Раніше Джоковичу надали медичний виняток, який звільняє спортсмена від вакцинації від коронавірусу. Проте член команди тенісиста оформив заявку на категорію візи, яка не дає звільнення від вакцинації. У результаті Джокович не зміг пройти паспортний контроль.

Australian Open відбудеться з 17 по 30 січня, турнір проведуть із глядачами на трибунах. Тенісистів без щеплення від коронавірусу не допустять участі.

Джокович є 20-разовим переможцем турнірів "Великого шолома". Він дев'ять разів виграв Australian Open за останні 14 років.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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