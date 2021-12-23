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Росіянин Рубльов заявився на Australian Open у парі з українцем Молчановим

Хардовий мейджор стартує 17 січня.

Росіянин Рубльов заявився на Australian Open у парі з українцем Молчановим
Андрій Рубльов
Фото: EPA/UPG

П'ята ракетка світу в одиночному розряді, росіянин Андрій Рубльов розповів, чому заявився разом з українцем Денисом Молчановим у парну сітку Australian Open.

"Дениса я знаю дуже давно. Так склалося, що на турніри "Великого шолома" у парному розряді він може потрапити лише з гравцями з високим рейтингом. Для нього дуже важливо було потрапити на мейджор, ми давно вже з ним про це розмовляли", - цитує Рубльова Instagram Федерації тенісу Росії.

"Але останні роки минули у складних епідеміологічних обставинах, з безліччю обмежень. Боявся ризикувати, що хтось може мати позитивний тест. Зараз трохи легше стало, і ми заявилися разом на Відкритий чемпіонат Австралії", - зазначив росіянин.

Рубльов у парному розряді посідає 74-те місце, Молчанов – 93-тє.

Додамо, що це буде третій виступ Молчанова на Australian Open. Далі від другого кола він поки що не заходив.

Australian Open пройде з 17 по 30 січня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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