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У Китаї зникла переможниця двох турнірів "Великого шолома": WTA вимагає справедливого розслідування сексуального скандалу

Пен Шуай другий тиждень не виходить на зв'язок.

У Китаї зникла переможниця двох турнірів "Великого шолома": WTA вимагає справедливого розслідування сексуального скандалу
Пен Шуай
Фото: EPA/UPG

Переможниця двох турнірів "Великого шолома" в парному розряді (Вімблдон-2013, Відкритий чемпіонат Франції-2014) китаянка Пен Шуай у соціальній мережі Weibo звинуватила в сексуальних домаганнях колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі.

Її повідомлення зникло через 20 хвилин після публікації, а в мережі було заблоковано пошук на прізвище тенісистки, а також слово "теніс". Після цього 35-річна спортсменка припинила виходити на зв'язок. Інформації від Пен немає вже 10 днів, повідомляє GoTennis.

Пресслужба WTA опублікувала офіційну заяву із закликом якнайшвидше розібратися із ситуацією.

"Ми вкрай стурбовані подіями, пов'язаними з Пен Шуай. Наша організація завжди дотримуватиметься принципів рівності можливостей і поваги. Як і будь-яка жінка, Пен Шуай варто бути почутою. До звинувачень, які вона висунула, потрібно поставитися дуже серйозно. Ми вдячні їй за сміливість", - йдеться в заяві WTA.

"Ми очікуємо, що ця ситуація буде розглянута максимально ретельно, прозоро, справедливо та без цензури. Наш головний пріоритет – здоров'я та безпека спортсменок. Дуже сподіваємося, що справедливість у підсумку переможе", - наголошено в релізі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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