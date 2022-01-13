У ВООЗ заявили, що ковід стає ендемічним захворюванням

Однак стовідсотково стверджувати про нову властивість коронавірусу поки що не можна.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про серйозні зміни у коронавірусі, що сталися з початку пандемії. Так, ковід усе більше набуває ендемічних рис.

Про це під час брифінгу сказала голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

Представниця ВООЗ зазначила, що такі зміни у вірусі "навіть не заперечуються". При цьому стверджувати про нову властивість поки що не можна зі стовідсотковою ймовірністю.

За її словами, наразі пандемія коронавірусу знаходиться "в самому розпалі": зростає рівень захворюваності, а разом із ним і навантаження на системи охорони здоров'я країн.

Марія Ван Керкхове наголосила, що вірус часто мутує, тому передбачати розвиток пандемії складно. Зокрема, й через те, що різні країни борються з пандемією по-різному,

"Тут немає такої передбачуваності, як із грипом та іншими типовими сезонними інфекціями. Можливо, ми прийдемо до цього, але поки що не прийшли", – резюмувала представниця ВООЗ.

Інфекційна хвороба є ендемічною, коли вона постійно підтримується в цій популяції без потреби в зовнішніх джерелах. Наприклад, вітряна віспа є ендемічною у багатьох європейських країнах, але малярія – ні завдяки відсутності у великій кількості переносника і малої кількості осередків інфекції – хворих на малярію людей.