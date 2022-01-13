У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У ВООЗ заявили, що ковід стає ендемічним захворюванням

Однак стовідсотково стверджувати про нову властивість коронавірусу поки що не можна.

У ВООЗ заявили, що ковід стає ендемічним захворюванням
Фото: EPA/UPG

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про серйозні зміни у коронавірусі, що сталися з початку пандемії. Так, ковід усе більше набуває ендемічних рис.

Про це під час брифінгу сказала голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

Представниця ВООЗ зазначила, що такі зміни у вірусі "навіть не заперечуються". При цьому стверджувати про нову властивість поки що не можна зі стовідсотковою ймовірністю.

За її словами, наразі пандемія коронавірусу знаходиться "в самому розпалі": зростає рівень захворюваності, а разом із ним і навантаження на системи охорони здоров'я країн.

Марія Ван Керкхове наголосила, що вірус часто мутує, тому передбачати розвиток пандемії складно. Зокрема, й через те, що різні країни борються з пандемією по-різному,

"Тут немає такої передбачуваності, як із грипом та іншими типовими сезонними інфекціями. Можливо, ми прийдемо до цього, але поки що не прийшли", – резюмувала представниця ВООЗ.

Інфекційна хвороба є ендемічною, коли вона постійно підтримується в цій популяції без потреби в зовнішніх джерелах. Наприклад, вітряна віспа є ендемічною у багатьох європейських країнах, але малярія – ні завдяки відсутності у великій кількості переносника і малої кількості осередків інфекції – хворих на малярію людей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також