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В Україні почали обліковувати антибіотики

З квітня такі препарати відпускатимуть лише за електронним рецептом.

В Україні почали обліковувати антибіотики
Фото: 34 канал

З 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів – усього 29 лікарських засобів. 

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні. 

Також у МОЗ нагадали, що з квітня 2022 року антибіотики продаватимуть винятково за електронним рецептом

У відомстві наголосили, що неправильне і надлишкове вживання протимікробних препаратів (зокрема антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню ефективність. Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям. 

"Скільки антимікробних препаратів споживають українці, точно невідомо, проте є аналіз трендів. Відповідно до нього у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше ніж у 2018 році. Зросли й об’єми продажів таких препаратів в аптеках: із 3,26 млрд грн у 2018 році до 4,36 млрд грн – у 2020", – повідомили у міністерстві. 

Щодо антибіотиків "групи резерву" (лікарських засобів «останньої надії», які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики не спрацювали), ситуація також невтішна. За даними МОЗ, об'єм цсіх продажів і закупівель зріс більш ніж утричі: зі 110,89 млн грн у 2018 році до 416,45 млн грн – у 2020 році.

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала проблему резистентності однією з 10 глобальних загроз здоров'ю населення, що стоять перед людством. 

За оцінками експертів, до 2050 року кожні три секунди помиратиме людина, смерть якої пов'язана зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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